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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 22 апреля

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 22 апреля

Getty Images

В Днепре, как и в других украинских городах, есть угроза ракетных ударов со стороны России.

Поэтому по возможности лучше выехать из этого города в более безопасное место.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих через Днепр, на 22 апреля.

График движения поездов из Днепра на 22 апреля:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 18:09 88/87 Казатин – Ковель
  • 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
  • 22:30 179/180 Каменское-Пассажирская — Днепр
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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