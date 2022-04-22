Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 23 апреля

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 23 апреля

Днепр, невзирая на угрозу ракетных ударов со стороны РФ, остается относительно спокойным городом.

Также именно сюда постоянно прибывает много внутренних переселенцев, спасающихся от ужасов войны. Пока из Днепра нет бесплатных эвакуационных поездов, однако ездят платные, по которым можно передвигаться в пределах страны.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Днепр 23 апреля:

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Хмельницкий

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

22:30 179/180 Каменско-Пассажирская – Днепр

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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