Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 25 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 25 мая

В Днепре, как и в других украинских городах, существует угроза ракетных ударов со стороны России.

А потому при возможности из города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 25 мая в пределах Украины:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 88/87 Рожище – Ковель

05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1

06:40 42/41 Львов — Днепр

06:40 92/91 Александрия – Одесса-Главная

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Львов

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная

20:24 79/80 Днепр – Киев-Пасс

21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов

22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Читайте также: