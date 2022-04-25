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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 26 апреля

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 26 апреля

Церковь в центре Днепра/ Фото: Карина Бондаренко

Днепр, как и другие города Украины, находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Из города можно выехать частным транспортом, автобусами или поездами.

"Укрзализниыця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 26 апреля. Отметим, что на этот день не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда.

График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 26 апреля:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Хмельницкий
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 21:36 88/87 Им. Шевченко — Ковель
  • 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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