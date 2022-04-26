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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 27 апреля

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 27 апреля

Центр Днепра/ Фото: Карина Бондаренко

Днепр, как и другие города, находится под постоянной опасностью ракетных ударов.

Однако ситуация в городе контролируется. Оттуда можно выехать общественным или частным транспортом или поездами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 27 апреля. Отметим, что на этот день не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда.

График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 27 апреля:

  • 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Хмельницкий
  • 06:23 796/795 Днепр – Лозовая
  • 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – им. Т. Шевченко
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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