Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 28 апреля

С Днепра на 28 апреля не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда.
Однако из города можно уехать платными. Так, "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 28 апреля.
График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 28 апреля:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 21:36 88/87 Александрия – Ковель
- 21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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