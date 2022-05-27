Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 28 мая

Россияне и дальше обстреливают ракетами Днепр и область.
Общая ситуация в городе пока контролируемая, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 28 мая в пределах Украины:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 21:26 86/85 Им. Т. Шевченко – Львов
- 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
- 21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Читайте также:
- Электронные документы украинцев в приложении "Дія" скоро могут начать принимать за границей
- На Киевщине за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ
- Как выехать из Харькова 28 мая: график движения поездов в пределах Украины