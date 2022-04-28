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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 29 апреля

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 29 апреля

Центр Днепра/ Фото: Карина Бондаренко

Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.

Так, "Укрзалізниця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 29 апреля.

График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 29 апреля:

  • 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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