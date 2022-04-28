Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 29 апреля

Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.
Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.
Так, "Укрзалізниця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 29 апреля.
График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 29 апреля:
- 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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