Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 29 апреля

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 29 апреля

Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.

Так, "Укрзалізниця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 29 апреля.

График движения поездов из Днепра в пределах Украины на 29 апреля:

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Винница – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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