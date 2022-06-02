Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 июня

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 июня

Днепру и дальше угрожают ракетные удары со стороны России.

В городе ситуация контролируемая, однако по случаю можно все же выехать в более безопасные места. Сделать это можно на поездах, автобусах или частном транспорте.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 3 июня в пределах Украины:

05:18 88/87 Киверцы – Запорожье-1

05:33 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:43 86/85 Львов – Запорожье-1

06:39 42/41 Львов – Днепр

07:17 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

09:38 3/4 Львов – Запорожье-1

13:50 732/731 Днепр – Киев-Пасс

14:45 41/42 Казатин – Подвочиск

17:00 797 Днепр – Львов

17:10 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

19:00 53/54 Знаменка – Александрия

20:50 79/80 Днепр – Киев-Пасс

21:14 38/37 Знаменка — Каменское-Пассажирская

21:34 86/85 Запорожье-1 – Львов

22:18 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

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