Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой постоянных ракетных ударов.

В этот город также прибывают вынужденные переселенцы, однако из Днепра не предусмотрены эвакуационные железнодорожные рейсы, но есть платные. Также из города можно выехать на частных автомобилях и общественном транспорте, наличие которого стоит проверить у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 3 мая:

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1

09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – им. Т. Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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