Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой постоянных ракетных ударов.
В этот город также прибывают вынужденные переселенцы, однако из Днепра не предусмотрены эвакуационные железнодорожные рейсы, но есть платные. Также из города можно выехать на частных автомобилях и общественном транспорте, наличие которого стоит проверить у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 3 мая:
- 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1
- 09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – им. Т. Шевченко
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Читайте также:
- Зеленский назвал слабыми санкции против России в 2014 году: это позволило думать о полномасштабном вторжении
- "Если у нас будет возможность в ближайшие дни – мы это обязательно сделаем": Зеленский прокомментировал эвакуацию из "Азовстали"
- Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая