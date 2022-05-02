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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая

Фото: Ярослав Войтащук

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой постоянных ракетных ударов.

В этот город также прибывают вынужденные переселенцы, однако из Днепра не предусмотрены эвакуационные железнодорожные рейсы, но есть платные. Также из города можно выехать на частных автомобилях и общественном транспорте, наличие которого стоит проверить у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 3 мая:

  • 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1
  • 09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – им. Т. Шевченко
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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