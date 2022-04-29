Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 30 апреля

Днепр находится под угрозой ракетных ударов РФ.
Поэтому по возможности можно выехать в более безопасные месяцы. Пока из Днепра не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако есть платные. Также из города можно уехать частным транспортом. Относительно наличия общественного транспорта - это лучше уточнить на автостанции или у частных перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 30 апреля.
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 21:36 88/87 Александрия – Ковель
- 21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Читайте также:
- Куча металла и фейерверков: украинские военные показали, как уничтожили тяжелую технику оккупантов (видео)
- Азовцы продолжают освобождать Харьковщину
- Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 30 апреля