Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 31 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 31 мая

Днепр и Днепропетровская область находятся под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны России.

А потому при возможности из города все же лучше уехать. Сделать это можно частным транспортом, поездами или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 31 мая в пределах Украины:

05:18 88/87 Киверцы – Запорожье-1

05:33 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:43 86/85 Львов – Запорожье-1

06:39 42/41 Львов – Днепр

07:17 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

09:38 3/4 Львов – Запорожье-1

09:38 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:45 41/42 Козятин – Подвочиск

17:00 797 Днепр – Львов

17:10 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

19:00 53/54 Знаменка – Александрия

20:50 79/80 Днепр – Киев-Пасс

21:14 38/37 Знаменка — Каменское- Пассажирская

21:34 86/85 Запорожье-1 – Львов

22:18 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

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