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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 4 июня

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 4 июня

Фото: Getty Images

В Днепре ситуация контролируется, однако город все еще находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Из города можно все же уехать в более безопасные города. Сделать это можно поездами, автобусами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 4 июня в пределах Украины:

  • 05:33 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:43 86/85 Львов – Запорожье-1
  • 06:39 42/41 Львов – Днепр
  • 08:31 174/173 Жмеринка – Запорожье-1
  • 09:38 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 13:50 732/731 Днепр – Киев-Пасс
  • 14:45 41/42 Казатин – Подвочиск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:10 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 20:40 88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 20:50 174/173 Запорожье-1 – Жмеринка
  • 21:14 38/37 Знаменка — Каменское-Пассажирская
  • 21:34 86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 21:57 92/91 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 22:18 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

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