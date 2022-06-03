Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 4 июня

В Днепре ситуация контролируется, однако город все еще находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.
Из города можно все же уехать в более безопасные города. Сделать это можно поездами, автобусами или частным транспортом.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 4 июня в пределах Украины:
- 05:33 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:43 86/85 Львов – Запорожье-1
- 06:39 42/41 Львов – Днепр
- 08:31 174/173 Жмеринка – Запорожье-1
- 09:38 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 13:50 732/731 Днепр – Киев-Пасс
- 14:45 41/42 Казатин – Подвочиск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:10 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 20:40 88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 20:50 174/173 Запорожье-1 – Жмеринка
- 21:14 38/37 Знаменка — Каменское-Пассажирская
- 21:34 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 21:57 92/91 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 22:18 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
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