Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 4 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 4 мая

Днепр и область, как и другие города Украины, все еще находятся под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Сейчас из Днепра не предусмотрены эвакуационные железнодорожные рейсы, но есть платные. Также из города можно выехать на частных автомобилях и общественном транспорте, наличие которого стоит проверить у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 4 мая:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

21:36 88/87 Александрия – Ковель

21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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