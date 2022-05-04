Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 5 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 5 мая

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Поэтому по возможности из города можно эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно собственным транспортом, автобусами или же железной дорогой. Из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако есть платные.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 5 мая:

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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