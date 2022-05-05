Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 6 мая

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Днепр ракетами.
Поэтому в городе пока все еще опасно находиться. По возможности из Днепра можно выехать частным транспортом, общественным или поездами.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 6 мая:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Им. Т. Шевченко
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 21:36 88/87 Александрия – Ковель
- 21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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