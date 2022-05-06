Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 7 мая

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.
Несмотря на это в городе много внутренних переселенцев, которые спасаются от ужасов войны. В настоящее время из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 7 мая:
- 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка
- 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.
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