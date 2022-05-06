Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 7 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 7 мая

Днепр, как и другие города Украины находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Несмотря на это в городе много внутренних переселенцев, которые спасаются от ужасов войны. В настоящее время из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 7 мая:

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Львов

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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