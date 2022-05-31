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Как выехать из Харькова 1 июня: график движения поездов в пределах Украины

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Как выехать из Харькова 1 июня: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты и дальше обстреливают Харьков, убивая гражданских жителей прямо на улицах.

А потому в город пока лучше не возвращаться, а при случае — выехать в более безопасные места. Сделать это можно по железной дороге, частным транспортом или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 1 июня в пределах Украины:

  • 13:34 723 Полтава Киевская – Киев-Пасс
  • 15:06 17/18 Львов — Знаменка
  • 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

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