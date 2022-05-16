Как выехать из Харькова 17 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как выехать из Харькова 17 мая: график движения поездов в пределах Украины

После того, как ВСУ оттеснили российских оккупантов из Харькова, в город возвращается все больше людей.

Однако местные власти предупреждают, что пока в Харькове все еще опасно находиться из-за угроз ракетных ударов. Выехать из города можно на поездах и частном транспорте.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 17 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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