Как выехать из Харькова 17 мая: график движения поездов в пределах Украины

После того, как ВСУ оттеснили российских оккупантов из Харькова, в город возвращается все больше людей.
Однако местные власти предупреждают, что пока в Харькове все еще опасно находиться из-за угроз ракетных ударов. Выехать из города можно на поездах и частном транспорте.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 17 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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