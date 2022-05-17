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Как выехать из Харькова 18 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как выехать из Харькова 18 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков постепенно возвращается к жизни.

Ведь ВСУ оттеснили российских оккупантов от областного центра и они больше не могут артиллерией обстреливать город. Однако в Харькове по-прежнему остается угроза ракетных ударов. Поэтому в город пока не стоит возвращаться, а по возможности лучше выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 18 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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