Как выехать из Харькова 18 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков постепенно возвращается к жизни.

Ведь ВСУ оттеснили российских оккупантов от областного центра и они больше не могут артиллерией обстреливать город. Однако в Харькове по-прежнему остается угроза ракетных ударов. Поэтому в город пока не стоит возвращаться, а по возможности лучше выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 18 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная

18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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