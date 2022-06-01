Как выехать из Харькова 2 июня: график движения поездов в пределах Украины

Россияне и дальше угрожают Харькову ракетными и артиллерийскими ударами.
А потому в город пока лучше не возвращаться, а при случае лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно по железной дороге, частному транспорту или автобусам, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 2 июня в пределах Украины:
- 08:30 725 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 13:34 723 Полтава Киевская – Киев-Пасс
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
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