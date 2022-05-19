Как выехать из Харькова 20 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харьков ежедневно возвращаются его жители, которые в начале бежали от ужасов войны.
Однако в городе все еще опасно находиться из-за угроз ракетных обстрелов. Поэтому в Харьков пока не стоит возвращаться, а по возможности лучше выехать в более безопасные места.
"Укрзалиныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 20 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
Читайте также:
- Как выехать из Одессы 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Две медички потеряли любимых в один день, но остались на фронте, чтобы выполнить миссию за обоих
- В Днепре подросток скрылся из больницы, чтобы вернуться в семью, которая осталась под обстрелами в Донецкой области