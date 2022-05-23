Как выехать из Харькова 24 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как выехать из Харькова 24 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

Поэтому в городе все еще опасно находиться, хотя местные жители активно возвращаются домой. Однако местные власти рекомендуют людям все же находиться в более безопасном месте.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 24 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная

18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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