Как выехать из Харькова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как выехать из Харькова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины

После того, как ВСУ отбросили российских оккупантов от Харькова, в город активно возвращаются его жители.

Однако россияне все еще обстреливают Харьков ракетами, а потому там и дальше опасно находиться. А по возможности все же лучше уехать из города.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 25 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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