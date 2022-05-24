Как выехать из Харькова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины

После того, как ВСУ отбросили российских оккупантов от Харькова, в город активно возвращаются его жители.
Однако россияне все еще обстреливают Харьков ракетами, а потому там и дальше опасно находиться. А по возможности все же лучше уехать из города.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 25 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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