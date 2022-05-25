Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Харькова 26 мая: график движения поездов в пределах Украины

Дата публикации
Просмотры
453
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Харькова 26 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харьков активно возвращаются его жители.

Однако российские оккупанты продолжают ракетами обстреливать город. Поэтому в Харькове все еще опасно находиться.

По возможности из города лучше уехать в более безопасные места. "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 26 мая в пределах Украины:

  • 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

Также из Харькова можно выехать частным транспортом или автобусами, наличие которых стоит уточнить у перевозчиков.

Читайте также:

Харьковчанин три месяца под обстрелами смотрел за квартирами соседей

Харьковчанин три месяца под обстрелами смотрел за квартирами соседей
Следующая публикация