Как выехать из Харькова 26 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харьков активно возвращаются его жители.
Однако российские оккупанты продолжают ракетами обстреливать город. Поэтому в Харькове все еще опасно находиться.
По возможности из города лучше уехать в более безопасные места. "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 26 мая в пределах Украины:
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
Также из Харькова можно выехать частным транспортом или автобусами, наличие которых стоит уточнить у перевозчиков.
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