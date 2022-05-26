Как выехать из Харькова 27 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты снова возобновили обстрелы Харькова.
Так, 26 мая россияне обстреляли центр города, из-за чего погибли уже 7 человек. А потому в Харьков все еще опасно возвращаться, а лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 26 мая в пределах Украины:
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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