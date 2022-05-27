Как выехать из Харькова 28 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков находится под угрозой ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов.
Поэтому местным жителям пока лучше не возвращаться домой, а по возможности уехать в более безопасные места, ведь захватчики продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 28 мая в пределах Украины:
- 13:34 755 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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