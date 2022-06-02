Как выехать из Харькова 3 июня: график движения поездов в пределах Украины

Как выехать из Харькова 3 июня: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты и дальше обстреливают Харьков.

Поэтому в городе все еще опасно находиться. Также местные власти и военные рекомендуют жителям Харькова не возвращаться домой и переждать в более безопасных местах.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 3 июня в пределах Украины:

08:30 725 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

13:34 723 Полтава Киевская – Киев-Пасс

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

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