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Как выехать из Харькова 31 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как выехать из Харькова 31 мая: график движения поездов в пределах Украины

Фото: ТСН.ua

Часть Харьковской области все еще находится в оккупации, а российские убийцы и дальше обстреливают Харьков.

А потому в город пока лучше не возвращаться, а при случае — выехать в более безопасные места. Сделать это можно по железной дороге, на частном транспорте или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 31 мая в пределах Украины:

  • 13:34 755 Харьков-Пасс – Львов
  • 15:06 17/18 Львов — Знаменка
  • 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

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