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Как выехать из Харькова 4 июня: график движения поездов в пределах Украины

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Как выехать из Харькова 4 июня: график движения поездов в пределах Украины

Фото: Associated Press

Харьков и дальше находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны России.

Поэтому в городе все еще опасно находиться. Также местные власти и военные рекомендуют жителям Харькова не возвращаться домой и переждать в более безопасных местах.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 4 июня в пределах Украины:

  • 08:30 725 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 13:34 723 Полтава — Киевская Киев-Пасс
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 17:07 92/91 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

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