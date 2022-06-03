Как выехать из Харькова 4 июня: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и дальше находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны России.
Поэтому в городе все еще опасно находиться. Также местные власти и военные рекомендуют жителям Харькова не возвращаться домой и переждать в более безопасных местах.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Харькова на 4 июня в пределах Украины:
- 08:30 725 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 13:34 723 Полтава — Киевская Киев-Пасс
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
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