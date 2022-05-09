Как выехать из Киева 10 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 10 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Власти Киева сообщили, что после 9 мая уже можно возвращаться в столицу.

Однако сейчас город и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны России, а потому по возможности все же лучше и дальше находиться в более безопасном месте.

Сейчас из Киева можно выехать частным транспортом, общественным или же железной дорогой. Из столицы можно выехать и бесплатным эвакуационным поездом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Киева за границу, на 10 мая.

График движения эвакуационных поездов, курсирующих 10 мая из Киева:

22:47 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, курсирующих 10 мая из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 10 мая из Киева:

03:18 21/22 Киев-Пасс – Львов

06:30 174/173 Запорожье-1- Хмельницкий

06:30 176/175 Каменское-Пассажирская — Жмеринка

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

13:38 779/780 Киев-Пасс – Сумы

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Фастов – Львов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Казатин – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пасс — Тернополь

22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:05 176/175 Днепр – Александрия

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

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