Как выехать из Киева 12 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 12 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

В столице Украины все еще опасно находиться из-за угроз ракетных обстрелов со стороны России.

Поэтому местные жители могут выехать в безопасные места в Украине или за границу. Из Киева можно выехать частным транспортом, общественным или железной дорогой.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Киева за границу, на 12 мая.

График движения эвакуационного поезда, который 12 мая курсирует из Киева:

22:47 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, курсирующих 12 мая из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 12 мая из Киева:

03:18 21/22 Киев-Пасс – Львов

06:30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

06:59 22/21 Тернополь – Миргород

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

13:38 779/780 Киев-Пасс – Сумы

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 55/56 Яремче – Тернополь

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Козятин – Трускавец

20:21 57/58 Киев-Пасс — Хоростков

20:21 59/60 Фастов – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель

21:28 76/75 Знаменка – Киев-Пасс

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пасс — Тернополь

22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Читайте также: