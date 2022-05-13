Как выехать из Киева 14 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

В Киеве относительно безопасно находиться, однако все еще существует угроза ракетных ударов со стороны российских оккупантов.
А потому по возможности лучше и дальше находиться в более безопасном месте. Сейчас из Киева можно выехать частным транспортом, общественным или железной дорогой. В настоящее время из столицы не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда.
"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Киева за границу на 14 мая.
График движения поездов, курсирующих 14 мая из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
- 19:13 19:13 67/68 Люблин – Ковель
График движения платных поездов, курсирующих 14 мая из Киева:
- 02:41 45/46 Батево — Харьков-Пасс
- 03:18 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 06:52 174/173 Знаменка – Хмельницкий
- 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
- 13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы
- 14:25 769/770 Казатин – Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Яремче – Тернополь
- 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
- 17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск
- 19:48 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Казатин – Трускавец
- 20:21 57/58 Киев-Пасс — Хоростков
- 20:21 59/60 Фастов – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Острог – Ковель
- 21:28 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 22:22 7/8 Киев-Пасс — Тернополь
- 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
- 22:47 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
- 23:01 245/246 Киев-Пасс – Ужгород
- 23:05 80/79 Киев-Пасс – Днепр
- 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
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