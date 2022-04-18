Как выехать из Киева 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины и за границу

Сейчас уже курсируют платные поезда, которыми можно выехать из столицы.

Киев до сих пор находится под угрозой ракетных ударов со стороны российских оккупантов. А потому жителям столицы, чтобы находиться в безопасности, все же лучше поехать в другие регионы Украины или за границу.

"Укрзализныця" опубликовала список бесплатных эвакуационных поездов на 19 апреля. Однако там может быть мало мест и первоочередное право на выезд есть у женщин и детей. Также уже есть платные поезда, на которые придется приобрести билеты.

Бесплатные эвакуационные поезда из Киева 19 апреля:

05:38 138/137 Харьков-Пас - Хмельницкий

17:09 13/14 Киев-Пасс - Солотвино

19:06 44/43 Киев-Пас - Ивано-Франковск

22:38 46/45 Лозовая - Ужгород

Платные поезда из Киева 19 апреля:

03:18 2/1 Харьков-Пас - Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пас - Ровно

14:07 749/750 Киев-Пасс - Ивано-Франковск

14:25 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс - Рахов

15:17 867 Киев-Пасс - Гречаны

17:42 790/789 Киев-Пасс - Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс - Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс - Ужгород-1

19:48 95/96 Киев-Пасс - Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс - Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс - Фастов

20:21 57/59 Киев-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс - Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс - Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс - Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пасс - Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог

22:22 7/8 Киев-Пасс - Черновцы

23:05 180/179 Киев-Пасс - Днепр

23:59 139/140 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

Поезда, которые 19 апреля курсируют из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пасс - Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс - Варшава

Также выехать из столицы можно на частном транспорте или уточнить наличие автобусных рейсов на автостанциях и у частных перевозчиков.

Читайте также: