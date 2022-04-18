Как выехать из Киева 19 апреля: расписание поездов в пределах Украины и за границу

Сейчас уже курсируют платные поезда, которыми можно выехать из столицы.
Киев до сих пор находится под угрозой ракетных ударов со стороны российских оккупантов. А потому жителям столицы, чтобы находиться в безопасности, все же лучше поехать в другие регионы Украины или за границу.
"Укрзализныця" опубликовала список бесплатных эвакуационных поездов на 19 апреля. Однако там может быть мало мест и первоочередное право на выезд есть у женщин и детей. Также уже есть платные поезда, на которые придется приобрести билеты.
Бесплатные эвакуационные поезда из Киева 19 апреля:
- 05:38 138/137 Харьков-Пас - Хмельницкий
- 17:09 13/14 Киев-Пасс - Солотвино
- 19:06 44/43 Киев-Пас - Ивано-Франковск
- 22:38 46/45 Лозовая - Ужгород
Платные поезда из Киева 19 апреля:
- 03:18 2/1 Харьков-Пас - Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пас - Ровно
- 14:07 749/750 Киев-Пасс - Ивано-Франковск
- 14:25 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс - Рахов
- 15:17 867 Киев-Пасс - Гречаны
- 17:42 790/789 Киев-Пасс - Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс - Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс - Ужгород-1
- 19:48 95/96 Киев-Пасс - Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс - Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс - Фастов
- 20:21 57/59 Киев-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс - Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс - Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пасс - Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пасс - Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог
- 22:22 7/8 Киев-Пасс - Черновцы
- 23:05 180/179 Киев-Пасс - Днепр
- 23:59 139/140 Киев-Пасс - Каменец-Подольский
Поезда, которые 19 апреля курсируют из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пасс - Вена
- 19:13 67/68 Киев-Пасс - Варшава
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