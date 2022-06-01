Как выехать из Киева 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

В Киеве все еще раздаются сирены воздушной тревоги, поскольку столице и дальше угрожают ракетные удары со стороны России.

А потому в Киев пока стоит не возвращаться, а по возможности находиться в более безопасных местах. Выехать из Киева сейчас можно железной дорогой, частным транспортом или автобусами, наличие которых стоит уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Киева за границу и в пределах Украины, на 2 июня.

График движения поездов, курсирующих 2 июня из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:11 749/750 Киев-Пасс – Вена

19:13 67/68 Люблин – Ковель

График движения платных поездов, курсирующих 2 июня из Киева:

02:41 45/46 Свалява – Харьков-Пасс

03:18 21/22 Киев-Пасс – Львов

04:39 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

04:39 150/149 Броды — Красное

06:02 732/731 Киев-Пас – Днепр

06:08 259/260 Ивано-Франковск – Сумы

06:08 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов

06:45 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

12:11 749/750 Киев-Пасс – Львов

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

13:20 724 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы

15:02 55/56 Яремче – Тернополь

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

16:02 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

16:02 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

16:21 769/770 Хмельницкий – Деражня

16:32 744 Львов – Дарница

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

18:44 57/58 Киев-Пасс – Ворохта

18:44 59/60 Киев-Пасс – Чоп

19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:29 743 Киев-Пасс – Львов

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 49/50 Тернополь – Хмельницкий

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Острог – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:05 80/79 Киев-Пасс – Днепр

23:46 771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

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