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Как выехать из Киева 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Киева 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: pixabay.com

В Киеве все еще раздаются сирены воздушной тревоги, поскольку столице и дальше угрожают ракетные удары со стороны России.

А потому в Киев пока стоит не возвращаться, а по возможности находиться в более безопасных местах. Выехать из Киева сейчас можно железной дорогой, частным транспортом или автобусами, наличие которых стоит уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Киева за границу и в пределах Украины, на 2 июня.

График движения поездов, курсирующих 2 июня из Киева за границу:

  • 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 12:11 749/750 Киев-Пасс – Вена
  • 19:13 67/68 Люблин – Ковель

График движения платных поездов, курсирующих 2 июня из Киева:

  • 02:41 45/46 Свалява – Харьков-Пасс
  • 03:18 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 04:39 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг
  • 04:39 150/149 Броды — Красное
  • 06:02 732/731 Киев-Пас – Днепр
  • 06:08 259/260 Ивано-Франковск – Сумы
  • 06:08 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов
  • 06:45 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
  • 12:11 749/750 Киев-Пасс – Львов
  • 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
  • 13:20 724 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы
  • 15:02 55/56 Яремче – Тернополь
  • 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
  • 16:02 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 16:02 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 16:21 769/770 Хмельницкий – Деражня
  • 16:32 744 Львов – Дарница
  • 17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
  • 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 18:44 57/58 Киев-Пасс – Ворохта
  • 18:44 59/60 Киев-Пасс – Чоп
  • 19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск
  • 19:48 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:29 743 Киев-Пасс – Львов
  • 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:08 49/50 Тернополь – Хмельницкий
  • 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 21:22 97/98 Острог – Ковель
  • 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
  • 22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
  • 23:05 80/79 Киев-Пасс – Днепр
  • 23:46 771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий
  • 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

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