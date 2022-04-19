Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Киева 20 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Дата публикации
Просмотры
1990
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Киева 20 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

УНИАН

В столице Украины из-за частых ракетных обстрелов пока опасно находиться.

Жителям Киева рекомендуют не только не возвращаться в свои дома, но и по возможности выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала перечень платных рейсов, эвакуационных поездов и поездов, следующих за границу на 20 апреля.

Список эвакуационных поездов из Киева на 20 апреля:

  • 05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий
  • 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

Список поездов из Киева на 20 апреля, которые едут за границу:

  • 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

Список платных поездов на 20 апреля из Киева:

  • 02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс
  • 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
  • 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 49/50 Киев-Пасс – Фастов
  • 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
  • 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы
  • 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр
  • 23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

Также из столицы можно уехать частным транспортом или общественным.

Читайте также:

Рашизм теперь имеет свою официальную страницу на "Википедии" (на жестовом языке)

Рашизм теперь имеет свою официальную страницу на "Википедии" (на жестовом языке)
Следующая публикация