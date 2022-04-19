Как выехать из Киева 20 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 20 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

В столице Украины из-за частых ракетных обстрелов пока опасно находиться.

Жителям Киева рекомендуют не только не возвращаться в свои дома, но и по возможности выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала перечень платных рейсов, эвакуационных поездов и поездов, следующих за границу на 20 апреля.

Список эвакуационных поездов из Киева на 20 апреля:

05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

Список поездов из Киева на 20 апреля, которые едут за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

Список платных поездов на 20 апреля из Киева:

02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов

04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Фастов

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр

23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

Также из столицы можно уехать частным транспортом или общественным.

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