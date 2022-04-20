Как выехать из Киева 21 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Столица Украины до сих пор находится под угрозой ракетных ударов со стороны российских оккупантов.
Городские власти Киева призывают жителей города пока не возвращаться домой и переждать в спокойном месте. Из столицы можно выехать эвакуационными поездами, автобусами и общественным транспортом. Также из Киева курсируют платные поезда за границу.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов на 21 апреля в Киеве.
Поезда на 21 апреля, которые курсируют из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
График движения эвакуационных поездов из Киева на 21 апреля:
- 05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
График движения поездов из Киева в пределах Украины на 21 апреля:
- 02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
- 03:18 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 03:58 111/112 Полтава Киевская – Киев-Пасс
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
- 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
- 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:48 95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог
- 22:22 7/8 Коломыя – Черновцы
- 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
- 23:05 180/179 Киев-Пасс – Днепр
- 23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
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