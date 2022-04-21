Как выехать из Киева 22 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Несмотря на деоккупацию Киевской области, находиться в столице Украины все еще опасно из-за угрозы ракетных обстрелов российскими оккупантами.
Поэтому жителям Киева рекомендуют пока не возвращаться в дома. Также из столицы предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, по которым можно бесплатно выехать в более безопасные города или за границу.
"Укрзализныця" опубликовала перечень поездов на 22 апреля, курсирующих из Киева.
График движения поездов из Киева за границу на 22 апреля:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
График движения эвакуационных поездов на 22 апреля, курсирующих через Киев:
- 05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий
- 19:06 44/43 Киев-Пасс Ивано-Франковск
График движения платных поездов, курсирующих из Киева 22 апреля:
- 02:00 111/112 Харьков-Пасс – Львов
- 04:02 21/22 Харьков-Пасс -Трускавец
- 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
- 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
- 14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:48 95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
- 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
- 23:05 180/179 Киев-Пасс – Днепр
- 23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
Читайте также:
- Как выехать из Львова: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 22 апреля
- Саперам приходится уничтожать семиметровые снаряды, не разорвавшиеся после запуска врагом
- ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа – Генштаб