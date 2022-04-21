Как выехать из Киева 22 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 22 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Несмотря на деоккупацию Киевской области, находиться в столице Украины все еще опасно из-за угрозы ракетных обстрелов российскими оккупантами.

Поэтому жителям Киева рекомендуют пока не возвращаться в дома. Также из столицы предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, по которым можно бесплатно выехать в более безопасные города или за границу.

"Укрзализныця" опубликовала перечень поездов на 22 апреля, курсирующих из Киева.

График движения поездов из Киева за границу на 22 апреля:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения эвакуационных поездов на 22 апреля, курсирующих через Киев:

05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

19:06 44/43 Киев-Пасс Ивано-Франковск

График движения платных поездов, курсирующих из Киева 22 апреля:

02:00 111/112 Харьков-Пасс – Львов

04:02 21/22 Харьков-Пасс -Трускавец

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:48 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

23:05 180/179 Киев-Пасс – Днепр

23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

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