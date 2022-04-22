Как выехать из Киева 23 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 23 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Столица Украины все еще находится в опасности из-за угрозы ракетных обстрелов.

Поэтому жителям Киева пока не рекомендуют возвращаться домой, однако из-за праздников есть много желающих это сделать, чтобы встретиться с родными. Также из столицы все еще курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных поездов и поездов, курсирующих в пределах Украины и за границу из Киева на 23 апреля.

Эвакуационные поезда из Киева на 23 апреля:

05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов на 23 апреля, курсирующих из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих из Киева 23 апреля:

02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:18 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

03:58 111/112 Тернополь – Львов

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

15:18 702 Киев-Пасс – Чернигов

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:48 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов

23:05 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

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