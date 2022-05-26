Как выехать из Киева 27 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 27 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты и далее угрожают Киеву ракетными ударами.

А потому по возможности из города все же лучше уехать по железной дороге, частным транспортом или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Киева за границу и в пределах Украины, на 27 мая.

График движения поездов, курсирующих 27 мая из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:11 749/750 Киев-Пасс – Львов (через Киев, Чоп, Будапешт, Вена, Львов)

19:13 67/68 Люблин – Ковель

График движения платных поездов, курсирующих 27 мая из Киева:

00:31 259/260 Винница – Казатин

00:31 258/257 Чернигов – Ивано-Франковск

02:41 45/46 Батево — Харьков-Пасс

03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

06:08 259/260 Ивано-Франковск – Сумы

06:08 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов

06:59 22/21 Тернополь – Миргород

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пасс – Львов

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы

14:25 769/770 Казатин – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Яремче – Тернополь

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

15:18 702 Киев-Пасс – Чернигов

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Козятин – Трускавец

20:21 57/58 Киев-Пасс — Хоростков

20:21 59/60 Фастов – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Острог – Ковель

21:28 76/75 Знаменка – Киев-Пасс

21:32 149/150 Ромодан – Черновцы

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:47 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

22:47 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:01 245/246 Киев-Пасс – Ужгород

23:46 771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий

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