Как выехать из Киева 3 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Россияне и дальше угрожают Киеву ракетными ударами.
Поэтому в город пока лучше не возвращаться, а по случаю все еще можно выехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Киева за границу и в пределах Украины, на 3 июня.
График движения поездов, курсирующих 3 июня из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 12:11 749/750 Киев-Пас – Вена
- 19:13 67/68 Люблин – Ковель
График движения платных поездов, курсирующих 3 июня из Киева:
- 00:31 259/260 Винница – Козятин
- 00:31 258/257 Чернигов – Ивано-Франковск
- 02:41 45/46 Свалява – Харьков-Пасс
- 03:18 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 04:39 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг
- 04:39 150/149 Броды — Красное
- 06:02 732/731 Киев-Пасс – Днепр
- 06:45 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 06:59 22/21 Тернополь – Миргород
- 07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
- 12:11 749/750 Киев-Пасс – Львов
- 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
- 13:20 724 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы
- 15:02 55/56 Яремче – Тернополь
- 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
- 15:18 702 Киев-Пасс – Чернигов
- 16:02 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 16:02 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 16:21 769/770 Хмельницкий – Деражня
- 16:32 744 Львов – Дарница
- 17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 18:44 57/58 Киев-Пасс – Ворохта
- 18:44 59/60 Киев-Пасс – Чоп
- 19:06 43/44 Славута-1 – Ивано-Франковск
- 19:48 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:29 743 Киев-Пасс – Львов
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:08 49/50 Тернополь – Хмельницкий
- 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Острог – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 21:32 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
- 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 22:22 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
- 22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
- 23:46 771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий
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