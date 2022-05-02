Как выехать из Киева 3 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Киева 3 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

В столице Украины все еще опасно находиться из-за угроз ракетных ударов со стороны РФ.

Поэтому власти призывают жителей Киева пока не возвращаться домой и по возможности оставаться в более безопасных местах.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Киева за границу, на 3 мая.

График движения эвакуационных поездов, курсирующих 3 мая из Киева:

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, курсирующих 3 мая из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 3 мая из Киева:

02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:18 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

06:30 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка

06:30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс – Ровно

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

14:41 779/780 Киев-Пасс – Сумы

15:02 55/56 Фастов – Львов

15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны

15:18 702 Киев-Пасс – Чернигов

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:05 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

Также из Киева можно выехать общественным транспортом, наличие которого лучше уточнить у перевозчиков и частным.

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