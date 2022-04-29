Как выехать из Киева 30 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты продолжают ракетами обстреливать Киев.
А потому власти города призывают жителей столицы не возвращаться домой, а по возможности эвакуироваться в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Киева за границу на 30 апреля.
График движения эвакуационных поездов, курсирующих 30 апреля из Киева:
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
График движения поездов, курсирующих 30 апреля из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
- 17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 19:13 67/68 Варшава – Ковель
График движения платных поездов, курсирующих 30 апреля из Киева:
- 02:00 111/112 Харьков-Пасс – Львов
- 04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1
- 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
- 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
- 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 14:41 779/780 Киев-Пасс – Сумы
- 15:02 55/56 Фастов – Львов
- 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
- 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
- 23:05 174/173 Винница – Запорожье-1
- 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
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