Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Киева 7 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Дата публикации
Просмотры
411
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Киева 7 мая: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Укрзализныця

В Киев, несмотря на угрозу ракетных ударов со стороны РФ, начинает возвращаться все больше людей.

Также в городе находятся и внутренние переселенцы. Сейчас из Киева можно выехать частным транспортом, общественным или же железной дорогой. Из столицы можно выехать и бесплатным эвакуационным поездом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Киева за границу, на 7 мая.

График движения эвакуационных поездов, курсирующих 7 мая из Киева:

  • 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, которые 7 мая курсируют из Киева за границу:

  • 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 14:07 749/750 Киев-Пасс – Вена
  • 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 7 мая из Киева:

  • 02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
  • 03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
  • 06:30 176/175 Запорожье-1 – Жмеринка
  • 07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
  • 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 12:11 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 12:17 885 Киев-Пасс – Ровно
  • 13:38 779/780 Киев-Пасс – Сумы
  • 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 15:02 55/56 Фастов – Львов
  • 15:17 867 Киев-Пасс – Гречаны
  • 15:18 702 Киев-Пасс – Чернигов
  • 17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 21:22 97/98 Киев-Пасс – Ковель
  • 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
  • 22:37 91/92 Киев-Пасс – Львов
  • 22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
  • 23:05 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Читайте также:

Президент Украины встретился в Киеве с министрами иностранных дел стран Балтии

Президент Украины встретился в Киеве с министрами иностранных дел стран Балтии
Следующая публикация