Как выехать из Львова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львов с начала войны переехало много внутренних переселенцев.

Именно из этого города проще выехать за границу, поскольку здесь курсируют поезда, автобусы.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 10 мая.

Эвакуационные поезда на 10 мая, курсирующие через Львов:

08:24 46/45 Лозовая – Ужгород

Поезда на 10 мая, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Платные поезда на 10 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Фастов – Львов

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино-1 – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Казатин – Трускавец

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

10:57 85/86 Винница – Запорожье-1

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:40 232/231 Львов – Днепр

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

20:10 150/149 Черновцы — Полтава Юж.

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Казатин

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Киев-Пасс — Казатин

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Ворохта – Киев-Пасс

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