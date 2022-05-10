Как выехать из Львова 11 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 11 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львове, несмотря на угрозу ракетных ударов со стороны России, относительно безопасно находиться.

Также именно из этого города можно беспрепятственно выехать за границу на собственном транспорте, автобусах или поездах.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 11 мая.

Эвакуационные поезда на 11 мая, курсирующие через Львов:

08:24 46/45 Лозовая – Ужгород

Поезда на 11 мая, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная - Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Платные поезда на 11 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

02:40 13/14 Солотвино 1 – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:17 43/44 Славута 1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Козятин – Трускавец

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

10:57 85/86 Винница – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т.Шевченко

19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

20:38 22/21 Тернополь — Миргород

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Козятин

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Киев-Пасс — Козятин

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Львов

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