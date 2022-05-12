Как выехать из Львова 13 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львове относительно спокойная ситуация, однако городу и дальше угрожают ракетные удары со стороны российских оккупантов.
Также именно из этого города можно выехать за границу или же в любой населенный пункт Украины частным транспортом, железной дорогой или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 13 мая.
Эвакуационные поезда на 13 мая, курсирующие через Львов:
- 08:24 46/45 Лозовая – Ужгород
Поезда на 13 мая, курсирующие из Львова за границу:
- 07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль
- 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
- 17:02 814/813 Львов – Хелм
- 21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена
Платные поезда на 13 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:
- 00:30 774 Львов – Дарница
- 00:30 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс
- 00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель
- 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 01:25 55/56 Яремче – Тернополь
- 02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
- 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 02:32 8/7 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 02:40 13/14 Солотвино-1 Киев-Пасс
- 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск
- 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 05:04 49/50 Козятин – Трускавец
- 05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 06:02 744 Львов – Дарница
- 06:15 59/60 Фастов — Чоп
- 07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 08:08 815/816 Львов – Черновцы
- 09:30 794 Львов – Дарница
- 09:52 804 Львов – Ровно
- 10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс
- 11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 12:30 42/41 Львов – Днепр
- 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
- 16:30 806 Львов – Ровно
- 16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс
- 16:50 830 Львов – Ужгород
- 18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т.Шевченко
- 19:03 16/15 Кременчуг Харьков-Пасс
- 19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс
- 19:20 3/4 Львов – Запорожье-1
- 20:31 26/25 Рахов — Микуличин
- 20:38 22/21 Тернополь — Миргород
- 20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:00 145/146 Стрый – Ужгород
- 21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс
- 21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс
- 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
- 22:35 81/82 Сколе — Лавочное
- 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная
- 23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная
- 23:48 56/55 Рахов – Львов
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