Как выехать из Львова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львове относительно безопасно находиться, однако в этом городе есть угроза ракетных ударов со стороны России.

Также из этого города можно выехать за границу или же в любой населенный пункт Украины частным транспортом, железной дорогой или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков. Из этого города не предусмотрено никаких бесплатных эвакуационных поездов.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 14 мая.

Поезда на 14 мая, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Платные поезда на 14 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1

02:08 245/246 Ужгород – Киев-Пасс

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:32 8/7 Киев-Пас – Ивано-Франковск

02:40 13/14 Солотвино 1 – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Казатин – Трускавец

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 59/60 Фастов — Чоп

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

08:45 245/246 Киев-Пасс – Ужгород

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

20:10 150/149 Черновцы — Полтава Юж.

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Сколе — Лавочное

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Львов

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