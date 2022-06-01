Как выехать из Львова 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов, как и другие украинские города, находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Однако ситуация в городе спокойная и контролируемая. Именно сюда каждый день приезжают переселенцы из регионов, где продолжаются боевые действия. А еще из Львова можно без проблем уехать за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 2 июня.

Поезда на 2 июня, которые курсируют из Львова за границу:

02:26 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

Платные поезда на 2 июня из Львова, которые курсируют в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Славута-1

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:18 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:32 8/7 Киев-Пас – Ивано-Франковск

02:42 13/14 Солотвино-1 — Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

06:16 59/60 Киев-Пасс – Чоп

06:50 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

07:00 744 Львов – Дарница

07:00 744 Львов – Дарница

07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:33 49/50 Тернополь – Хмельницкий

08:58 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

10:57 86/85 Львов – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Свалява – Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

17:22 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:11 259/260 Ивано-Франковск – Сумы

19:11 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов

20:10 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

20:10 150/149 Броды — Красное

20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов

20:33 26/25 Рахов – Одесса-Главная

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Кострино — Перечин

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:20 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:43 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:07 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов — Фастов

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