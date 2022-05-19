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Как выехать из Львова 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Львова 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Pexels

Львов, как и другие города Украины, находится под постоянной угрозой ракетных ударов.

Однако в этом городе относительно безопасно находиться. Также из Львова можно выехать за границу или в другие населенные пункты Украины частным транспортом, железной дорогой или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков. Из этого города не предусмотрено никаких бесплатных эвакуационных поездов.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 20 мая.

Поезда на 20 мая, которые курсируют из Львова за границу:

  • 07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка
  • 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
  • 17:02 814/813 Львов – Хелм
  • 20:22 749/750 Киев-Пас – Львов

Платные поезда на 20 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

  • 00:30 774 Львов – Дарница
  • 00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс
  • 00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель
  • 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
  • 01:25 55/56 Яремче – Тернополь
  • 02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
  • 02:08 245/246 Ужгород – Киев-Пасс
  • 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 02:40 13/14 Солотвино-1 – Киев-Пасс
  • 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск
  • 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 05:04 49/50 Козятин – Трускавец
  • 06:02 744 Львов – Дарница
  • 06:15 59/60 Фастов — Чоп
  • 06:50 149/150 Полтава — Юж. Черновцы
  • 07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 08:08 815/816 Львов – Черновцы
  • 08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 08:45 245/246 Киев-Пасс – Ужгород
  • 09:30 794 Львов – Дарница
  • 09:52 804 Львов – Ровно
  • 10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1
  • 11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
  • 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
  • 11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 12:30 42/41 Львов – Днепр
  • 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 806 Львов – Ровно
  • 16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс
  • 16:50 830 Львов – Ужгород
  • 19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс
  • 19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 20:10 150/149 Черновцы — Полтава Юж.
  • 20:22 749/750 Киев-Пас – Львов
  • 20:31 26/25 Рахов — Микуличин
  • 21:00 145/146 Стрый – Ужгород
  • 21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс
  • 21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс
  • 22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
  • 22:35 81/82 Сколе — Лавочное
  • 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная
  • 23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная
  • 23:48 56/55 Рахов – Львов

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